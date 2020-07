Fiorentina, pazza idea De Rossi per la panchina

Daniele De Rossi è pronto a iniziare il suo percorso da allenatore, ma non alla Roma. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport l’ex centrocampista giallorosso sarebbe entrato di prepotenza nel mirino della Fiorentina, che lo vorrebbe come tecnico per la prossima stagione. De Rossi attualmente non ha ottenuto tutte le certificazioni per poter allenare in Serie A, ma la Fiorentina sta cercando di capire come può essere possibile a livello amministrativo metterlo nelle condizioni di poter essere sulla panchina viola già il prossimo anno. La dirigenza – e nello specifico il diesse Pradè – aveva già contattato De Rossi subito dopo la fine della sua avventura alla Roma, per cercare di fargli vivere a Firenze le ultime stagioni da calciatore.