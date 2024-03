Totti: “Dybala top, ma si infortuna troppo spesso”. Ndicka, Bove e Lukaku ko

La giornata di oggi è stata colpita dal lutto in casa Fiorentina, con la morte del dg Joe Barone a due giorni dal malore che lo ha colpito a Bergamo. Domani aperta al Viola Park la camera ardente, poi i funerali in Sicilia nel paese dove è nato, prima del ritorno negli Stati Uniti. La Roma intanto continua a godere dei giorni di riposo concessi da Daniele De Rossi prima della ripresa in programma giovedì senza oltre dieci nazionali. Inizialmente 14, ma due di loro resteranno a Trigoria o torneranno dal dal ritiro: Evan Ndicka è out dai convocati della Costa D'Avorio per un problema muscolare mentre Edoardo Bove è rientrato dall'Under 21 per una botta al piede. Guai anche per Romelu Lukaku, un sovraccarico all'inguine, ma Big Rom resterà in ritiro col Belgio.De Rossi non dovrebbe comunque avere problemi nel recuperare tutti in tempo per la sfida di Lecce alla ripresa del campionato, dove non ci sarà Pellegrini per squalifica. Al Via Del Mare i giallorossi continueranno la loro marcia verso la Champions League: con DDRla Roma ha recuperato un totale di 55 punti - esclusa l'Inter - sulle squadre avversarie.