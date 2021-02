Fiorentina, lesione di primo grado al flessore per Bonaventura: in dubbio per la Roma

Defezione importante per la Fiorentina in vista dei prossimi impegni. Come riportato dal club toscano sui propri canali ufficiali, Giacomo Bonaventura ha subito una lesione di primo grado al flessore. Il centrocampista salterà sicuramente la gara di domenica prossima contro l’Udinese ed è in forte dubbio per la sfida con la Roma, in programma mercoledì 3 marzo.

Di seguito il comunicato della Viola: “ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi Giacomo Bonaventura è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del muscolo flessore lungo dell’alluce della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e verrà rivalutato nei prossimi giorni”.