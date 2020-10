Fiorentina, Iachini punta la Roma: Ribery torna titolare, ballottaggio Lirola-Callejon

La Fiorentina punta la Roma dopo la doppia vittoria contro l’Udinese in campionato e il Padova in Coppa Italia. Mister Iachini potrà contare su due recuperi importanti come Ribery e Lirola: il francese è già sceso in campo in coppa dopo l’infortunio alla caviglia e domenica potrebbe scendere in campo dal 1′. Come riporta ‘La Nazione’, infatti, il tecnico viola è orientato a schierare l’ex Bayern in coppia con Kouamé nel 3-5-2, con Lirola al posto di Callejon, anche se in questo caso è ancora in piedi il ballottaggio. In cabina di regia pronto Amrabat mentre in difesa – visto l’infortunio di Pezzella – altra occasione per Martinez Quarta, stavolta da titolare. Out anche Borja Valero.