Fiorentina, Castrovilli in gruppo. Chiesa a parte: è in dubbio per la Roma

Salvo forfait dell’ultima ora, venerdì Castrovilli ci sarà. Dopo essere uscito malconcio nella sfida con l’Inter, come riferisce Radio Bruno, il giovane centrocampista di Montella si è allenato regolarmente in gruppo e sarà arruolabile a pieno per la partita di venerdì con la Roma. Chiesa al contrario continua a svolgere sedute personalizzate con terapie individuali, lavorando a parte rispetto al resto della squadra. Lo staff della Fiorentina lavorerà fino alla fine con il calciatore per cercare il recupero in extremis, ma ad oggi rimane in dubbio per il match della prossima giornata di Serie A.