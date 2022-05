Finale Conference, Pellegrini si carica. La 10 della Roma a Dybala: Totti vota sì

Totti allo scoperto sull'argentino: "A lui darei volentieri la 10". Mercoledì attesi all'Olimpico 45mila tifosi, il Comune studia misure straordinarie

Inizia l'esodo, e iniziano le paure. Già da oggi molti tifosi di Roma e Feyenoord prenderanno d'assalto l' Albania per assistere mercoledì alla finale di Conference League . L'allerta è ai massimi livelli tanto che a Tirana è stato proclamato un giorno festivo con chiusura di uffici pubblici e molte attività. Ha recuperato pienamente, infatti, Smalling che di finale con Mou ne ha vinta una (di Europa League) nel 2017 e che tornerà al centro della difesa dopo aver rassicurato i tifosi ieri fuori Trigoria . Notizie positive anche da Mkhitaryan che il tecnico spera di recuperare dal primo minuto. L’armeno, pronto al rinnovo, si gioca un posto con Zaniolo sulla trequarti dopo un mese di assenza. Oltre mille agenti delle forze dell'ordine saranno impegnati a Roma il 25 maggio prossimo in occasione della finale di Conference League a Tirana tra i giallorossi e gli olandesi del Feyenoord . Si procederà poi a transennare, dalle 7 del mattino del 25 maggio, alcune zone del centro storico tra cui piazza Navona, Fontana di Trevi , la fontana della Barcaccia e le fontane di pizza del Popolo , ovvero i luoghi scelti tradizionalmente dai tifosi per festeggiare un'eventuale vittoria.

A due giorni dalla finale della Conference League Slot ha diramato la lista dei convocati . Gli olandesi raggiungeranno domani l' Albania , dove sosterranno conferenza stampa e seduta di rifinitura all' Arena Kombëtare alla vigilia della sfida. La Uefa inoltre ha specificato che per entrare allo stadio non sarà possibile far vedere lo screen shot del biglietto, ma bisognerà attivare il bluetooth, a vere una connessione dati attiva e il telefono acceso (non sarà consentito introdurre allo stadio caricatori portatili o power bank). Le strade sono due: attivare un piano costoso dall’ Italia il giorno prima della partenza oppure acquistare una scheda locale con numero ovviamente diverso dal vostro .

Domani sarà già la vigilia della finale di Conference League. La Roma svolgerà la rifinitura alle ore 11 a Trigoria e poi partirà per la capitale albanese. Alle 17.45 si svolgerà la conferenza stampa di Mourinho all'Arena Kombetare di Tirana. Insieme al mister ci saranno il capitano Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. Il tecnico degli olandesi parlerà alle 18.45 insieme a Toornstra e Trauner. Il numero 7 giallorosso ha caricato così i tifosi in vista della finale: "Una delle cose principali per cui sento la responsabilità, l’ho detto tante volte, è cercare di trasmettere ai miei compagni che giocare per la Roma è una cosa davvero importante, non è una semplice squadra, qui c'è tanta gente che vive per noi!". In tutto questo, promessa mantenuta da Francesco Totti che questa sera in occasione dell'Integration Heroes Match è tornato sull'argomento Dybala: "Se a lui darei il numero 10 della Roma? Se dipendesse da me, volentieri. Dipende anche se lo prende, magari vuole un altro numero".