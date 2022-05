Totti: “A Dybala darei volentieri la 10 della Roma. Torno quest’estate? Non credo”

L'ex capitano giallorosso ha detto la sua sulla Joya, a cui consegnerebbe la sua leggendaria numero 10

Francesco Totti ha catturato l'attenzione anche questa sera, in occasione dell'Integration Heroes Match, il match benefico organizzato da Samuel Eto'o a 'San Siro' che vedrà in campo tanti grandi campioni come anche Messi, Dybala, Zanetti, Inzaghi, Pirlo, Ambrosini, Sneijder e molti altri. L'ex capitano della Roma si è fermato a parlare di diversi argomenti in zona mista, tra cui il sogno Dybala in giallorosso: "Sì, qualche consiglio glielo posso pure dare. Se a lui darei il numero 10 della Roma? Se dipendesse da me, volentieri . Dipende anche se lo prende, magari vuole un altro numero. Nei pensieri tutto è possibile, nei fatti e nella realtà bisogna vedere dinamiche diverse. Se la volesse gliela darei volentieri, ma non sono io a decidere ".

Totti ha detto la sua anche sulla finale di Conference: "Partita difficile, è una finale, quando ci sono queste partite è diverso, incontri un'altra squadra che ha battuto tanti altri club. Speriamo bene. Tutti possono vincere. Voto a Mourinho? Gli darei sempre 10, sia come uomo e persona che come personaggio. Mi sarebbe piaciuto molto essere allenato da lui. Anzi, il prossimo anno ricomincio (ride, ndc). Normale poi che l'obiettivo Champions sia importante per tutti, ci sono state squadre che hanno fatto meglio e la Roma si sta giocando una finale di Conference. Questa è l'estate che mi rivedrà nella Roma? No, non penso. Pellegrini è il capitano, sta facendo bene, sta portando la fascia con dignità e onore. Zaniolo resta? Non lo so, ha ancora un contratto no? È un giocatore importante".