Tirana, la trasferta proibita: ecco quanto costano i piani telefonici in Albania

E' necessaria la connessione per entrare allo stadio. Ma bisogna attivare un piano, a prezzi non economici

Ci mancava solo il roaming. Dopo gli enormi problemi legati ai biglietti dello stadio, i bagarini, i voli cancellati e gli hotel a prezzi folli i tifosi dovranno fare i conti con i costi di telefonia mobile non previsti dai pacchetti (non aziendali) delle varie compagnie italiane a Tirana. L’Albania, infatti, non è Paese Europeo a tutti gli effetti e prevede dei costi extra abbastanza impegnativi. Voi direte? Che importa, si può stare senza Whats App o Internet qualche ora. Ma il problema sorge anche per entrare allo stadio perché la Uefa ha specificato che per entrare all’Arena Kombetare non sarà possibile far vedere lo screen shot del biglietto, ma bisognerà attivare il bluetooth, avere una connessione dati attiva e il telefono acceso (non sarà consentito introdurre allo stadio nemmeno caricatori portatili o power bank). Quindi la connessione serve per forza.