Smalling recupera per Tirana, Mkhitaryan quasi

L’armeno, pronto al rinnovo, si gioca un posto con Zaniolo sulla trequarti dopo un mese di assenza

Let’s finish the job. Lo dice in inglese, ma lo pensa in italiano Tammy Abraham che un anno fa di questi tempi festeggiava la vittoria in Champions col Chelsea, scrive Francesco Balzani su Leggo . Finiamo il lavoro, ovvero vinciamo la Conference. Quel trofeo internazionale che al nostro calcio manca dal 2010 e che dopodomani Mourinho vuole riportare da Tirana a 12 anni dal Triplete con l’Inter.