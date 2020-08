Giorni di relax per molte vecchie stelle del calcio mondiale, tra queste anche Figo che ha pubblicato una sua foto su Instagram mentre si rilassa in acqua. Tantissimi i commenti sotto il post del portoghese, compreso quello di Francesco Totti che scherza scrivendo: “Ti sei affogato?”. I due sono legati da un’amicizia fortificata anche in occasione de “La Notte dei Re”, andata in scena un anno fa e dove si sono affrontati in un campo da Soccer six al Foro Italico.