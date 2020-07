FIGC, nuove verifiche a Trigoria sull’attuazione del protocollo

Continuano le ispezioni federali nei centri sportivi per verificare la corretta attuazione del protocollo medico-scientifico anti Covid. La Federazione ha comunicato a proposito sui propri canali ufficiali che oggi sono stati eseguiti ulteriori controlli sia nel centro sportivo della Roma sia in quello del Torino, proprio per accertare che le misure sanitarie vengano applicate correttamente. Gli ispettori, come di consueto, hanno acquisito tutta quanta la documentazione medica riguardante i tamponi e gli esami sierologici effettuati da tutti coloro che compongono il gruppo squadra.