Fienga: “Spero che Friedkin faccia crescere ancora la Roma, come ha fatto Pallotta”

Giornata importante in casa Roma. Questa mattina l’ufficialità dell’accordo preliminare tra Pallotta e Friedkin, ora la partita con il Siviglia in Europa League. Queste le parole dell’AD, Guido Fienga a Sky Sport, prima del match:

Cosa porterà Friedkin alla Roma e al calcio italiano?

Come sapete, l’attuale azionista e proprietario Pallotta e i suoi soci ci ha comunicato di aver raggiunto un accordo che porterà al passaggio di proprietà della Roma al gruppo Friedkin in tempi rapidi. Essendo la Roma quotata in borsa, le comunicazioni non possono che seguire i canali ufficiali, anche perché dobbiamo rispettare i diritti di tutti i soci. Spero che porterà alla crescita della Roma, come tutto quello che è stato fatto dall’attuale azionista e da noi stessi.

Avere un nuovo investitore può essere unamotivazione extra stasera?

Non servivano altre motivazioni erano già alte, vogliamo vincere questa competizione.

I segnali positivi nel riscaldamento

Sono tutti molto concentrati, poi prima di ogni partita – soprattutto con un avversario così difficile – è impossibile fare previsioni. Però sicuramente i giocatori sono motivati e non possiamo che essere positivi alla vigilia di una partita del genere.