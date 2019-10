Fienga: “A noi interessa solo vincere. Pallotta soffre per la Roma come per un figlio”

In occasione dei festeggiamenti del 50esimo anniversario della nascita del Roma Club Testaccio, è intervenuto dal palco il CEO della Roma Guido Fienga. Queste le sue parole: “A noi interessa solo vincere. Pallotta soffre per la Roma come per un figlio“. A rappresentare la società all’evento c’era anche Morgan De Sanctis, che ha voluto dire la sua sul momento romanista: “Sogno di vendicare da dirigente la finale di Coppa Italia persa con la Lazio”.

