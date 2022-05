Feyenoord, Trauner: “Non vediamo l’ora di giocare. Infortunio? In finale ci sarò”

Il centrale della formazione olandese ha parlato della finale ormai prossima contro i giallorossi: "Ho iniziato a giocare a calcio per vincere trofei e questa è una grande opportunità per noi"

Gernot Trauner, difensore centrale del Feyenoord, ha ricevuto dal quotidiano olandese AD, il premio di miglior giocatore dell'anno in Eredivisie. Il centrale austriaco ha risposto ad alcune domande dopo il ritiro del premio, alcune delle quali proprio sulla finale del 25 maggio a Tirana contro la Roma: "Teso per la finale? Affatto. Sì, è una partita diversa da quelle che ho mai giocato in carriera ma essere nervoso per qualcosa che non vedi l'ora di fare non è da me. Ho iniziato a giocare a calcio per vincere trofei e questa è una grande opportunità per noi. Vogliamo vincere la finale, stiamo contando i giorni. Non dimenticherò presto questa stagione ma questo include una vittoria in finale. Anche quando ne parlo non sento i nervi tesi, è quello che volevamo, quindi non vediamo l'ora".Trauner ha risposto anche ad una domanda sull'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime partite di campionato e che potrebbe tenerlo fuori anche in finale: "I miei problemi al tendine del ginocchio? Non preoccuparti, in finale ci sarò".