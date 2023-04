Feyenoord, l’Ajax vince il Klassieker dopo i disordini al De Kuip

Un De Klassieker di fuoco allo stadio De Kuip. A pochi minuti dall'inizio della partita, i tifosi del Feyenoord hanno accesso diversi fumogeni per caricare la squadra in vista del match contro l'Ajax valido per le semifinali di Coppa d'Olanda. Il fumo ha però invaso il terreno di gioco con le due squadre che sono state costrette ad abbandonare il campo ritardando così l'inizio della sfida. Dopo il fischio dell'arbitro però, il disordine sugli spalti non si è placato tanto che al 62esimo minuto, sul punteggio di 2-1 per l'Ajax, la partita è stata definitivamente sospesa. Un tifoso di casa, ripreso dalle telecamere, ha infatti lanciato un oggetto in campo che ha colpito in testa Davy Klaassen. Il match è poi ripreso ma il centrocampista dei lancieri è stato costretto al cambio. La sfida dopo oltre 10 minuti di recupero, è terminata 2-1 in favore dell'Ajax.