Esplode la più totale euforia in casa Roma dopo una qualificazione in Champions che mancava da 7 anni. La vittoria contro il Verona lancia i giallorossi al terzo posto e fa partire la festa pazza negli spogliatoi. Già sul campo i giocatori avevano alzato in trionfo Gasperini, ma una volta lasciato il rettangolo verde è partito il vero show. Le immagini di Dazn mostrano tutto il gruppo squadra in festa: canti, balli e abbracci continui in un clima di totale entusiasmo. Irrompe anche Gasperini che approfitta delle bottigliette sul tavolo per “colpire” tutti i suoi ragazzi, dando il via a un simpatico caos tra gavettoni e scherzi. Stessa reazione per Malen e Mancini, scatenati tra risate, pacche sulla spalla e docce improvvisate nello spogliatoio. Il risultato è un Gasperini totalmente fradicio, ma ugualmente euforico e inarrestabile. A rendere la scena ancora più iconica sono le magliette “Ad astra”, agitate in aria dai giocatori tra salti e cori, mentre il tavolo al centro dello spogliatoio viene continuamente sballottato dalla festa incontenibile del gruppo. Un’immagine che racconta l’energia e la portata emotiva della serata. La festa giallorossa prosegue senza freni, tra musica, cori e sorrisi: una notte che a Trigoria difficilmente dimenticheranno.