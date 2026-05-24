“AD ASTRA”. Rimbomba solo questo dopo il fischio finale. “Dove brillano le stelle”. Dove la Roma è tornata, dopo più di sette anni. Un percorso lungo, durissimo, con un finale da brividi. I giallorossi sono riusciti a riprendersi il loro posto tra le big d’Europa. E ora si godono il momento, dopo un viaggio lunghissimo. A fine partita ha subito fatto breccia nel cuore dei tifosi la maglia celebrativa indossata dai giocatori della Roma. Una t-shirt blu, con la scritta “AD ASTRA” e il lupetto al centro: una maglia creata apposta per celebrare il ritorno in Champions. Da oggi, però, potranno indossarla tutti. Per sentirsi parte di questo momento. La Roma, infatti, l’ha già messa in vendita online e negli store ufficiali al prezzo di 19,90 euro. Disponibile sia da uomo che da bambino. Proprio come le persone che hanno sognato questo traguardo.