Festa a tema Rapunzel in casa Alisson per il compleanno della figlia. Il portiere: “Papà ti ama” – FOTO

A casa Alisson si festeggia anche se distanti e in un momento difficile come quello che il mondo intero sta attraversando per colpa del coronavirus. L’occasione è il compleanno della figlia Helena che oggi compie tre anni e alla quale dedica una festa a tema Rapunzel, impossibile non notare gli smartphone nella foto di gruppo per rendere partecipi anche i parenti lontani. L’ex portiere della Roma dedica poi alla figlia delle parole dolcissime attraverso i propri canali social: “Oggi è un giorno molto speciale, il 29 aprile 2017 è nata la nostra principessa. Con grande gioia festeggiamo il tuo compleanno. Il tempo è volato e ti auguro la benedizione del Signore. Papà ti ama moltissimo e quando fin quando dipenderà da me sarai sempre molto felice e mi avrai al tuo fianco ogni ora. Ti amiamo!!”. Infine la sottolineatura di un compleanno a prova di Covid: “Di questi tempi abbiamo usato la tecnologia per avvicinare la famiglia! Anche lontano siamo uniti nell’amore”.