Ferrero: “Ranieri qui per Totti e Cassano? Non ho bisogno che mi dicano quello che devo fare”

Claudio Ranieri riparte dalla Sampdoria. Nella conferenza stampa di presentazione è intervenuto il patron blucerchiato Massimo Ferrero per fare chiarezza sulle telefonate avute mercoledì scorso con Totti e Cassano, che lo avrebbero spinto e consigliato a scegliere l’ex allenatore giallorosso. “Con Totti e Cassano ci parlo sempre, ma non mi devono indicare la via del sole”. Il presidente della Samp ha voluto mettere a tacere le voci: “Noi siamo 4 persone (Ferrero, Osti, Romei e Pecini, ndc) che vivono tutti quanti con un team, ci riuniamo e decidiamo e non abbiamo bisogno di chiedere fuori – prosegue Ferrero -. Ranieri lo abbiamo ‘lisciato’ tantissimi anni fa, perché Pecini è un suo grande ammiratore. Oggi le idee si sono incontrate, siamo due romani che vogliono il bene della Samp, non abbiamo bisogno di nessuno che ci dica quello che dobbiamo fare e lo abbiamo dimostrato. Se poi si parla del mister, tutti gli vogliono bene. Ma dire che uno ha messo quello… Non è così”.