Ferrari (ag. Providence): “Ora è infortunato, ma spero che Fonseca lo faccia esordire”

Fabrizio Ferrari, agente dell’attaccante della Roma Primavera Ruben Providence, ha rilasciato un’intervista al sito “TuttoMercatoWeb”. Queste le sue dichiarazioni: “Oggi (ieri, ndr) ha preso una distorsione alla caviglia e per qualche giorno sarà ai box. Allenarsi con gruppi di Serie A, per una partita poi come l’Ajax, significa andare forte. Ruben per me ha caratteristiche importantissime, può diventare un giocatore da Serie A: la Roma l’ha aspettato tanto, anche quando sembrava non riuscire ad adattarsi al calcio italiano e alla Primavera, nonostante venisse dal PSG. Fonseca non regala niente a nessuno, se lo convoca e lo chiama c’è un motivo: evidentemente pensa sia del livello giusto. Aspettiamo sempre più intensamente che esordisca“.