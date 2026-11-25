Piovono elogi per Donyell Malen. Anche da parte di un difensore storico come Ciro Ferrara. L'ex di Napoli e Juventus, oggi opinionista di Dazn, ha parlato così dell'attaccante della Roma in riferimento soprattutto al primo gol spettacolare contro il Parma: "Mi sta facendo un'impressione incredibile per la qualità, la tecnica e la capacità di smarcamento. Che è la cose più difficile per un attaccante. L'attaccante che ha queste caratteristiche permette al suo centrocampista e ai suoi compagni di squadra di essere sempre lontano dall'avversario, sa quando si deve smarcare e sa quando il suo compagno lo sta guardando per mandarlo in porta".

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