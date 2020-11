Fernando Gago lascia il calcio: dopo l’allenamento l’annuncio ai compagni

Fernando Gago ha deciso: lascia il calcio. Al termine dell’allenamento di oggi del Velez Sarsfield, il centrocampista ha riunito i compagni per comunicare la sua scelta di appendere gli scarpini al chiodo. Come riporta ‘Infobae’, è stato un annuncio breve da parte del classe ’86, che ha ringraziato lo staff e i compagni per il sostegno. Gago lotta da diversi anni con gli infortuni, il suo fisico ha sopportato molte lesioni gravi come l’ultima rottura del crociato a gennaio. L’ex giocatore della Roma a luglio ha rinnovato il contratto, voleva tornare al Boca Juniors prima di ritirarsi. Ora si attende a breve il comunicato del Velez. Con la maglia giallorossa ha giocato 30 partite con 1 gol nel 2011/12.