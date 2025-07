Ferguson-Roma, è fatta. Si avvicina Wesley. Gasperini: “Siamo in ritardo sul mercato”

A distanza di circa 24 ore dall'affare per Neil El Aynaoui, la Roma chiude il suo secondo colpo di mercato. Tutto fatto con il Brighton per Evan Ferguson: il centravanti irlandese arriverà nella Capitale in prestito con un diritto di riscatto a 40 milioni. Ripartirà quindi dalla Serie A per ritrovare la forma dopo una stagione incolore terminata con i 6 mesi di prestito al West Ham. Ora l'obiettivo della Roma è quello di farlo arrivare in Italia già domani. Intanto, in Brasile si continua a trattare per Wesley. Il terzino vuole fortemente la Roma ma manca ancora l'accordo con il Flamengo. Stamattina i cuori giallorossi sui social e nel pomeriggio un like ad un post di TNT Sports Brasile che parlava di un accordo ormai ad un passo tra la Roma e il club brasiliano. L'ultima offerta dei giallorossi è di 25 milioni + 5 di bonus.