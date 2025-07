Wesley, altro indizio social: spunta il like ad un post sul trasferimento alla Roma

Wesley vuole la Roma e continua a far capire anche tramite i social. Dopo i cuori giallorossi postato questa mattina nelle storie, un nuovo indizio arriva sempre da Instagram. Il brasiliano infatti ha messo "mi piace" ad un post di TNT Sports Brasile che parlava di un accordo ormai ad un passo tra il Flamengo e il club giallorosso. La sua volontà è ormai chiara così come quella della Roma che spera di chiudere al più presto per l'esterno brasiliano chiesto a gran voce da Gasperini. La trattativa è ormai alle battute finali. L'accordo è infatti vicino dopo l'ultimo rilancio della Roma che ha messo sul tavolo 25 milioni di parte fissa più altri 5 di bonus.