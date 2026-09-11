Il caos al Fenerbahce non è rientrato. Ieri nel postpartita le dimissioni in conferenza stampa del tecnico Kartal, spiegate dal presidente Aziz Yildirim che ha raccontato la bottiglietta lanciata dagli spalti all'allenatore da parte di un tifoso. Il numero dei turchi aveva respinto proprio le dimissioni di Kartal mostrandogli invece solidarietà. Poche ore più tardi nulla è cambiato per il mister, che oggi non si è presentato all'allenamento fissato alle ore 12. Come hanno confermato tutti i media turchi, la società alla fine è stata sostanzialmente costretta ad accettare le dimissioni del suo ormai ex allenatore. Al suo posto ad interim è pronto Dirk Kuyt.