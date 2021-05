Femminile, la Roma spreca il vantaggio: con la Florentia è 1-1

Per le giallorosse segna la rete del vantaggio Linari, ma a pochi secondi dalla fine del primo tempo Cantore pareggia su rigore

La Roma Femminile non va oltre il pareggio contro la Florentia. Le giallorosse si portano in vantaggio al 9' con Linari, al primo gol con le capitoline, grazie a un tiro al volo su calcio d'angolo. C'è anche spazio per un clamoroso errore di Paloma Lazaro che sola davanti alla porta manda il pallone fuori. A pochi secondi dallo scadere del primo tempo Soffia commette fallo, dubbio, in area di rigore e così l'arbitro chiama il tiro dagli undici metri, trasformato da Cantore all'angolino destro al 45'. Nella ripresa molte emozioni ma nessun gol, con un palo sfiorato negli ultimi dieci minuti dalle giallorosse. La Roma Femminile eguaglia il suo miglior rendimento stagionale.