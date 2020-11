Femminile, la Fiorentina ferma la Roma: finisce 2-2

La Roma femminile non va oltre il pari contro la Fiorentina. Le giallorosse vengono infatti fermate dalle ragazze del tecnico Cincotta in occasione dello scontro diretto della settima giornata di Serie A. Le giocatrici di Bavagnoli erano riuscite a rispondere subito al vantaggio viola di Sabatino (11′) con una rete della spagnola Lazaro (19′) che sale così a quota sei gol in sette partite.

Nel secondo tempo la Roma si porta in vantaggio grazie a Serturini (66′) al suo terzo gol in stagione. La partita torna però in equilibrio all’80esimo quando l’attaccante viola Bonetti sigla il 2-2 definitivo che chiude il match. La Roma sale così a 12 punti in classifica e raggiunge l’Empoli al quarto posto.