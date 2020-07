Femminile, Casaroli allenerà la Roma Under 13: “Un sogno che si realizza” – FOTO

Nuovo percorso professionale e nuova vita sportiva per Valentina Casaroli. Il portiere della Roma Femminile, come annunciato dalla società giallorossa tramite il proprio profilo Twitter, allenerà la squadra Under 13, ossia le ragazze nate nel 2008. Casaroli ha espresso poi tutta la sua emozione sui propri social. Queste le sue parole: “Due anni che non si possono spiegare, due anni pieni di emozioni, sorrisi e momento difficili. Due anni di un Gruppo sincero e vero, fatto di persone prima che di giocatrici. Grazie a tutte le mie compagne, grazie a chi ha condiviso con me tutti questi momenti, grazie per le partitelle, per gli strilli del sabato, per il lavoro in palestra, e tante tante altre cose. Grazie alla mia famiglia, all’inizio scettica e poi sempre al mio fianco nell’affrontare ogni passo. Grazie allo staff, professionisti con la P maiuscola, mi hanno Insegnato che sono i dettagli a fare la differenza! E grazie alla Società, per aver creduto in me prima che lo facessi io, e grazie perché ancora una volta mi hanno dimostrato quanto il futuro sia dalla nostra. E così da oggi inizia un nuovo percorso, una nuova vita… Far parte dello Staff della Serie A, della As Roma mi riempie di orgoglio, poter condividere con il Coach Betty Bavagnoli e tutti i suoi collaboratori la nuova stagione, per chi come me che vive di passione per questo sport fa venire la pelle d’oca. Un nuovo sogno che si realizza, un ringraziamento speciale al coach, esempio vero in campo e fuori!“.