Femminile, Andressa resterà alla Roma: “Abbiamo grandi obiettivi” – VIDEO

La calciatrice brasiliana giocherà con la maglia giallorossa anche nella prossima stagione

In attesa della finale di Coppa Italia che la Roma Femminile giocherà contro il Milan, il club giallorosso mette a segno un grande colpo per il prossimo anno: la conferma di Andressa Alves. "La calciatrice brasiliana - si legge sul comunicato della Roma - giocherà con la maglia giallorossa anche nella prossima stagione. 'Sono felice di continuare a giocare qui, abbiamo grandi obiettivi per la prossima stagione', ha commentato la numero 7. 'Il Club ci spinge a dare sempre il meglio dentro e fuori dal campo, non potrei essere in una squadra migliore. Daje Roma'".