Fazio: “Roma, torniamo a vincere per l’obiettivo Champions”

La Roma scende in campo contro il Lecce di Liverani, tra le squadre più in forma del campionato dopo le tre vittorie di fila che fanno da contraltare ai tre ko consecutivi degli uomini di Fonseca. A pochi minuti dalla sfida dell’Olimpico ecco le parole di Federico Fazio.

FAZIO A ROMA TV

Dopo il Gent adesso serve trovare un po’ di continuità…

Sì, dopo la vittoria in casa contro il Gent dobbiamo aver continuità anche se adesso giochiamo in campionato. Sarà molto importante vincere oggi per continuare a lottare per il nostro obiettivo.

Il risultato è importante ma servirà trovare anche la prestazione…

Sì. Soprattutto è importante vincere, ci teniamo a vincere oggi per trovare le migliori condizioni di ognuno di questa squadra. Siamo forti.

Il Lecce sicuramente sta vivendo uno dei migliori momenti della stagione…

Sì, il Lecce arriva in un momento molto positivo. Hanno vinto le ultime partite, quindi non è una partita facile. Però come ho detto siamo una squadra forte e dobbiamo ritrovare il meglio di ognuno. Sarà molto importante vincere.