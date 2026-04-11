“Fare spesa? No, vedere Roma-Pisa!”: l’emozionante reazione del piccolo Noah – VIDEO

Roma-Pisa non è stata una partita come le altre per il popolo giallorosso, un po' per la tensione pre e post-gara tra Gasperini e Ranieri e un po' per la straordinaria tripletta di Malen che ha deciso l'anticipo della trentaduesima giornata di campionato. Ma il match all'Olimpicoha emozionato qualcuno più di tutti. Nelle ultime ore, infatti, sui social è andato virale il video del piccolo Noah che riceve la sorpresa del papà. "Dove andiamo?", gli chiede il padre in macchina. Noah è convinto: "A fare la spesa". Ma il papà lo sorprende: "No, Roma-Pisa!". "No dai, non è vero - l'emozionante reazione del piccolo che scoppia a piangere incredulo-. Dai non è vero, giura!". E così è, tanto che il papà tira fuori dallo zaino le maglie di Malen e Soulé mentre Noah non ci può ancora credere.