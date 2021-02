Falcao si immagina in campo con Totti e Conti: “Un centrocampo niente male” – FOTO

Sfogliare l’album dei ricordi può portare a viaggiare dolcemente con la fantasia. Ne sa certamente qualcosa Paulo Roberto Falcao, storico ex centrocampista della Roma. Il Divino ha ricondiviso sul proprio profilo Instagram l’iconica foto che lo ritrae assieme a Francesco Totti e Bruno Conti in occasione dell’ingresso del Pupone nella Hall of Fame del club giallorosso.

Falcao ha accompagnato lo scatto con una didascalia che non può non far sognare i tifosi: “Certe volte mi fermo a immaginare come sarebbe stato se avessimo giocato noi 3 assieme. Un centrocampo così non sarebbe male!”. La foto immortala uno dei momenti del prepartita della sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid del 27 novembre 2018: nell’occasione i Blancos si imposero sui giallorossi all’Olimpico per 2 a 0.