Falcao ricorda il gol di Turone: “Non so se con il Var sarebbe stato annullato”

Paulo Roberto Falcao, il Divino giallorosso, ha parlato da Montecarlo in occasione dell’evento Golden Foot. Queste le parole dell’ex calciatore della Roma raccolte da tuttomercatoweb:

Il momento sportivamente più bello?

“Lo scudetto era già della Roma il primo anno, poi ci fu uno scandalo con quel gol di Turone. Non so con il VAR cosa sarebbe successo. Sono stati anni belli, che hanno cambiato la storia della Roma e dei tifosi. Da allora hanno chiesto di più alla squadra, perché la Roma non può avere una tifoseria che non sia critica. Così si migliora. Abbiamo fatto in modo che il tifoso della Roma fosse sempre più importante”.

Sullo stadio di proprietà

“La cosa principale è avere una bella squadra, poi costruire intorno qualcosa che permetta di avere questi risultati. All’epoca divertivamo, ma giocavamo con responsabilità. Liedholm diceva “Ragazzi, andiamo a divertici”. E quella Roma divertiva”.