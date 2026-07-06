È uno dei mattatori dei Mondiali in Italia, una novità che senza dubbio ha destato non poche curiosità. Paulo Roberto Falcao è il protagonista di 'Notti Mondiali' e in queste ore ha parlato durante il Media Day negli studi di Saxa Rubra dell'eliminazione del Brasile ma anche della Roma. “Gasperini ha fatto un grande lavoro all’Atalanta e ora lo sta facendo a Trigoria. Può vincere lo scudetto. Wesley può essere il suo uomo in più. Bruno Conti un fratello, Totti un grande giocatore. Un mio ritorno alla Roma? Nel 1991 ero vicino per fare l’allenatore. Non mi hanno mai più contattato. Il gol di Turone? Non serviva il Var o la tecnologia di oggi per convalidarlo”, le sue parole.