Faggiano: “A gennaio non si muoverà nessuno, a meno di offerte vantaggiosissime”

A pochi minuti dalla sfida del ‘Tardini’ tra Parma e Roma, il ds dei ducali Daniele Faggiano ha rilasciato alcune dichiarazioni.

FAGGIANO A SKY SPORT

La preoccupano i tanti infortuni?

Posso assicurare che sul mercato degli svincolati non andremo. Cercheremo di recuperare tutti. E’ normale che le assenze ci penalizzano, ma anche con tanti infortuni non abbiamo fatto male.

Kulusevski resta fino a giugno?

Non si muove nessuno a meno che non arrivino offerte vantaggiose per noi. Tutti quelli che sono in rosa restano qui.

Darmian anche resta?

Restano tutti. Per adesso non lo ha chiesto nessuno. E’ un giocatore del Parma. Se ci dovessero essere occasioni vantaggiose e riuscissimo a sostituire chi parte allora poi valuteremo. Per prendere Darmian abbiamo fatto sacrifici numerici. Al mister mancano ancora 1-2 difensori ma stiamo andando nonostante le assenze ci abbiano penalizzato. Iacoponi fa sempre più del suo e Dermaku si è fatto trovare pronto.