L'incontro sarà presieduto dal commissario straordinario Massimo Sessa: appuntamento presso il Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Redazione
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Stadio Roma, Rocca: "Abbiamo cercato di contemperare le esigenze, siamo soddisfatti"

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Un'altra data importantissima, da cerchiare in rosso nel calendario dell'AS Roma nell'ambito del progetto per il nuovo stadio. Lunedì 28 settembre infatti è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria da parte del commissario straordinario Massimo Sessa. Tappa importantissima annunciata dalla nota congiunta di Comune, Regione e Palazzo Chigi: "In relazione all'ordinanza in oggetto con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria per la valutazione e l'approvazione, mediante rilascio del provvedimento di autorizzazione unico, del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) presentato dalla società proponente "A.S. Roma S.r.l." in data 18.05.2026 relativo alla realizzazione e gestione di un nuovo stadio di calcio nell'area di Pietralata in Roma; su delega del Commissario straordinario in attuazione della Convenzione stipulata tra il Commissario, Roma Capitale e Regione Lazio. AVVISA che, in data 28/09/2026 alle ore 10.30 presso il Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, in Via Nomentana n. 2, IV piano, è convocata la seduta conclusiva della Conferenza in oggetto in modalità sincrona, in forma fisica e telematica, che sarà presieduta dall'ing. Massimo Sessa, Commissario Straordinario UEFA (DPCM 19/03/2026)".

progetto nuovo stadio della roma pietralata

"Alla riunione è gradita la partecipazione in presenza, tuttavia, sarà garantita anche la partecipazione da remoto tramite piattaforma Teams. Possono inoltre partecipare alla conferenza di servizi come auditori i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto. A tali soggetti sarà consentita esclusivamente la partecipazione alla riunione in presenza, inviando apposita richiesta scritta. Tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati espressi dalle Amministrazioni, Enti e Soggetti competenti nell'ambito della Conferenza dovranno confluire nella posizione espressa dal proprio Rappresentante Unico all'uopo nominato".

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