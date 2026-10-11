"Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi". Parole di Malen, affidate ai social. L'olandese racconta il suo dispiacere per quanto successo a Como, dove al 55' è stato espulso per un fallo su Kaiki. Una decisione che continua a far discutere, visto che poco prima c'era un fallo ai suoi danni. Ma Bobby non cerca alibi. Non punta il dito contro nessuno. Ci mette la faccia e si prende la responsabilità dell'accaduto. Un gesto che a Roma conta. Perché i tifosi gli sono stati vicini dal primo giorno e, a leggere il messaggio, hanno un motivo in più per continuare a farlo. Malen ha riscritto in parte la sua storia e quella della Roma, e continua a far sognare. Ora dovrà fermarsi: salterà il Genoa. Poi tornerà a fare quello che sa fare meglio. Gol.

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