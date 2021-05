Europeo U21, Spagna-Croazia: solo panchina per Villar

Non c'è il centrocampista giallorosso nell'undici scelto dal c.t. de La Fuente

Prosegue il momento no per Gonzalo Villar. Il centrocampista della Roma, impegnato nei quarti di finale dell'Europeo Under 21 con la sua Spagna, si accomoda in panchina per la sfida alla Croazia. Solo panchina dunque per il giallorosso, pronto ad entrare in corsa nel caso dovesse essere chiamato in causa dal c.t. de La Fuente. Il fischio d'inizio della gara, che si giocherà allo stadio Ljudski vrt a Maribor, è previsto per le ore 18. Di seguito le formazioni ufficiali: