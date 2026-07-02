Svilar, voglia di Roma e Champions: il duro allenamento in vista del ritiro estivo

Dopo la vittoria contro la Serbia, alle 15 l'Italia U19 è scesa di nuovo in campo contro la Croazia nel match valido per la fase a gironi dell'Europeo di categoria. Gli Azzurrini, in caso di successo questo pomeriggio a Caernarfon, conquisterebbero l'aritmetico accesso alle semifinali e la qualificazione al Mondiale U20 del 2027. Nell'undici titolare scelto dal Ct Bollini è presente anche il giallorosso Nardin, schierato come terzino destro nel 4-3-3 azzurro. Ancora panchina invece per l'altro calciatore della Roma presente tra i convocati, l'attaccante Arena. Domenica, alle 17, l'ultimo impegno del girone contro l'Ucraina.