Europei, Totti e Nesta protagonisti: daranno il calcio d’inizio a Italia-Turchia

I due, grandi amici ed ex rivali sul campo, saranno coinvolti in prima persona nella cerimonia della serata inaugurale della manifestazione

Francesco Totti e Alessandro Nesta ancora in campo insieme. Non da avversari, ma come protagonisti della cerimonia pre Italia-Turchia, gara che venerdì 11 giugno darà il via ai prossimi Europei. I due ex capitani di Roma e Lazio, grandi amici nella vita, scenderanno sul prato dell'Olimpico in seguito alla proiezione in tv e sui maxischermo dello stadio di un video che ripercorre gli ultimi 60 anni della storia della competizione. Le due leggende lanceranno poi direttamente dal campo un pallone verso il cielo, al quale seguirà il passaggio della squadra delle Frecce Tricolore. Un emozionante spettacolo acrobatico che intratterrà i circa 16.000 tifosi presenti sugli spalti. Sarà di fatto questo il suggestivo calcio d'inizio con cui la nostra Nazionale farà il suo esordio nella manifestazione.