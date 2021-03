Europei, Mancini frena su Zaniolo: “Deve recuperare bene, non possiamo rischiare”

Nicolò Zaniolo è quasi arrivato alla fine del suo percorso di recupero. Aprile sarà il mese giusto per rivederlo in campo. Lo aspettano tutti, anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, che sulla sua convocazione però non si sbilancia: “È un giocatore che può fare due o tre ruoli, è anche vero che deve recuperare bene. Non possiamo rischiare. Vedremo come sta nelle prossime settimane”. Poi un’indicazione su chi avrà più chances di far parte dei 23: “Chi fa parte del primo gruppo che ha giocato le qualificazioni per l’Europe0 avrà dei vantaggi per le convocazioni, ma poi conterà anche la condizione fisica”.