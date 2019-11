Europa League, Pellegrini nella top 11 della settimana

Pellegrini continua a stupire. Dopo esser tornato a pieno regime, il centrocampista giallorosso sta offrendo prestazioni più che convincenti sia in Serie A che in campo Europeo, diventando indispensabile per Fonseca. Oltre alla gioia per i due assist realizzati contro l’Istanbul Basaksehir, il classe ’96 può essere orgoglioso di esser entrato nella top 11 della settimana di Europa League al fianco di Bruno Fernandes, che vanta un passato in Italia con le maglie di Udinese e Smapdoria.