Europa League, Siviglia-Roma in programma il 6 agosto a Duisburg alle 18.55

Dopo la proiezione riguardante il quarto di finale di Europa League per la Roma è arrivata anche la conferma riguardante la sfida con il Siviglia. Come comunicato dallo stesso club romanista, il match con gli andalusi si giocherà infatti giovedì 6 agosto alle 18.55 alla MSV Arena di Duisburg e consentirà l’accesso al tabellone delle Final Eight. Un cammino molto difficile quello per la Roma di Fonseca: oltre ad aver pescato agli ottavi un avversario di livello come il Siviglia di Monchi e Lopetegui, ai quarti i giallorossi potrebbero affrontare una tra Olympiacos e Wolverhampton. Inoltre in semifinale c’è l’ipotesi Manchester United, che capiterebbe alla Roma in caso di avanzamento dei turni.