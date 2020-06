Europa League, Roma-Siviglia il 5 o 6 agosto. Zaniolo può tornare in lista

La UEFA ha ufficializzato quelli che saranno i prossimi step per il prosieguo dell’Europa League. I quarti di finale, le semifinali e la finale saranno giocate con la modalità del torneo stile Final Eight e si terrà tra le città di Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen tra il 10 e il 21 agosto. Discorso diverso per gli ottavi: Roma-Siviglia e le altre partite si disputeranno tra il 5 e il 6 agosto, con le località ancora tutte da confermare. Sia la sfida dei giallorossi sia quella tra Inter e Getafe, di cui ne era stata posticipata l’andata, si giocheranno in gara singola. Inoltre la UEFA permetterà alle squadre le cinque sostituzioni come da indicazione IFAB e inoltre consentirà di inserire tre nuovi giocatori nella lista, con Zaniolo e Zappacosta che potrebbero così tornare utili alla causa dopo aver smaltito al meglio i rispettivi infortuni.