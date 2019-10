Europa League, Roma in volo per l’Austria: domani la sfida col Wolfsberger – VIDEO

La Roma volta pagina. Messa da parte la vittoria di domenica scorsa contro il Lecce, ora i giallorossi sono concentrati sull’Europa League: domani alle 18.55 la squadra di mister Fonseca scenderà sul campo dell’UPC Arena di Graz per sfidare il Wolfsberger in occasione della seconda giornata del Gruppo J. Dopo l’allenamento di rifinitura a Trigoria, nel pomeriggio la squadra è arrivata a Fiumicino per volare in Austria: alle 16.20 la partenza dallo scalo romano. Tra poco più di due ore, sarà già tempo di conferenza: alle 18.45 Fonseca risponderà alle domande dei cronisti per presentare la gara, al suo fianco anche Fazio.