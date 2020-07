Europa League, Monchi: “Conosco la Roma, sarà un avversario difficile”

Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha parlato ai canali ufficiali del club andaluso in seguito al sorteggio per i quarti di finale di Europa League. Queste le parole dell’ex Roma sopratutto in vista della sfida con i giallorossi: “Dobbiamo ragionare turno dopo turno e pensare alla sfida molto complicata che avremo con la Roma. Difficile per noi guardare oltre, anche per il nostro mondo di intendere il calcio. Conosco molto bene i giallorossi, hanno cambiato molto sia nel mercato estivo sia in quello invernale, ci daranno filo da torcere. Sono competitivi e il gruppo che hanno è molto buono. E’ un club con una storia importante e saranno un ostacolo difficile per noi“.