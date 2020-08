Doppia seduta di allenamento questa domenica per il Siviglia, che continua la sua preparazione in vista della sfida di giovedì di Europa League con la Roma. Messa alle spalle la paura per il caso di covid nel gruppo squadra, sotto gli ordini di Lopetegui e la supervisione di Monchi gli andalusi si sono ritrovati questa mattina per la prima delle due sessioni. Nel pomeriggio squadra di nuovo in campo.