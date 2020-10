Europa League, il calendario della Roma: esordio in casa dello Young Boys il 22 ottobre

Dopo il sorteggio di Ciro Ferrara direttamente dall’urna di Nyon, la Roma conosce il calendario della propria fase a gironi. Il Gruppo A, composto da giallorossi, Cluj, Young Boys e Cska Sofia si darà battaglia a partire dal 22 ottobre fino al 10 dicembre 2020. Per la Roma esordio in trasferta, contro lo Young Boys, sul campo sintetico di Berna che potrebbe essere la prima preoccupazione di Fonseca. Match programmato per le 18.55. Di seguito il resto degli orari dei giallorossi:

22/10/2020, ore 18.55: Young Boys – Roma

29/10/2020, ore 21.00: Roma – Cska Sofia

5/11/2020, ore 18.55: Roma – Cluj

26/11/2020, ore 21.00: Cluj – Roma

3/12/2020, ore 21.00: Roma – Young Boys

10/12/2020, ore 18.55: Cska Sofia – Roma