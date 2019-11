Bookmakers, Roma favorita sull’Istanbul Basaksehir: a 1.95 la vittoria giallorossa

Tra meno di 3 ore, la Roma è chiamata ad una prova senza margine d’errore contro l’Istanbul Basaksehir. I giallorossi hanno raccolto appena 2 punti in 3 giornate di Europa League e una sconfitta potrebbe risultare fatale per il proseguo dell’avventura europea in caso di concomitante successo del Borussia Monchengladbach in Austria. Come riportato da Agipro, i bookmakers vedono favoriti i giallorossi a 1.95 mentre il successo dei padroni di casa si gioca a 3.60. A 3.70 invece il pareggio. Gli scommettitori però, votano Roma e 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria della squadra di Fonseca. Situazione complicata ma non del tutto compromessa per i giallorossi che hanno ancora buone chance di staccare il pass per i sedicesimi:1.47 la quota.