Europa League, ecco le date dei preliminari: Roma in campo il 17 settembre in caso di sesto posto

In attesa che si completino le competizioni europee, l’UEFA ha già ufficializzato le date dei preliminari della prossima Europa League. Tutti i turni di qualificazione si disputeranno in gara unica rispetto al classico format di andata e ritorno, mentre sarà un sorteggio a determinare quale squadra disputerà l’incontro nel proprio stadio. Cambiamenti che interessano Roma e Milan, perché chi delle due arriverà sesta in campionato sarà costretta a partire dal secondo turno preliminare e quindi riprenderà l’Europa League il 17 settembre. Con la quinta posizione, invece, è garantito l’accesso diretto alla fase a gironi (prevista per il 22 ottobre), dove si trova già il Napoli grazie al successo in Europa League.